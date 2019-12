Volg Sparta en FC Dordrecht op de radio

Net als dinsdagavond bij Excelsior volg je woensdag ook de verrichtingen van Sparta en FC Dordrecht in het KNVB Bekertoernooi. De duels van beide regioclubs volg je tussen 19:00 en 22:00 op Radio Rijnmond.

Sparta gaat op bezoek bij Willem II, de verrassing van de eredivisie. Recent werd in competitieverband ook verloren in Tilburg, met 4-0. Maar: nieuwe ronde, nieuwe kansen.

FC Dordrecht is gekoppeld aan Heracles Almelo. De uitwedstrijd in het oosten van ons land begint, net als het duel in Tilburg, om 19:45 uur.