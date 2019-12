Syrische vluchtelingen missen contact met Rotterdammers

Syrische vluchtelingen voelen zich thuis in Rotterdam vanwege de culturele diversiteit in de stad. Wel missen ze contacten met Nederlanders en voelt een derde van de Syriërs zich vaak eenzaam. Dat blijkt uit onderzoek van sociologen van de Erasmusuniversiteit naar de integratie van Syriërs in Rotterdam.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de stichting Verre Bergen, een filantropische instelling die in 2016 tweehonderd Rotterdamse woningen opkocht en verhuurde aan Syrische vluchtelingen. Ook biedt de stichting intensieve begeleiding met het leren van de taal en het vinden van werk.

Bijstandsuitkering

De onderzoekers ondervroegen in 2018 in totaal 1239 Syrische statushouders, waarvan er 386 deelnemen aan het programma 'Nieuw Thuis Rotterdam' van Verre Bergen. Ten tijde van het onderzoek hadden nog weinig statushouders werk en leefden de meesten van een bijstandsuitkering.

Volgens de onderzoekers zijn Syriërs in Rotterdam gemiddeld lager opgeleid dan in de rest van het land; 23 procent heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Landelijk is dit vijftien procent.

Nooit gediscrimineerd

Opvallend is ook de identificatie met de stad. 44 procent voelt zich binnen twee jaar al Rotterdammer. Bijna iedereen voelt zich veilig in Nederland en driekwart geeft aan zelf nooit gediscrimineerd te zijn.

Statushouders die deelnemen aan het programma van Verre Bergen zeggen dankbaar te zijn voor de huisvesting, begeleiding en taallessen. "Ze geven aan dat deze voorzieningen van het grootste belang zijn, omdat ze helemaal opnieuw moeten beginnen," schrijven de onderzoekers.

Vergelijking

De onderzoekers gaan in een later stadium terug naar de statushouders om ze opnieuw te ondervragen. Dan kan ook een vergelijking worden gemaakt tussen de groep die door de gemeente wordt begeleid en die door de stichting worden geholpen en moet vervolgens blijken of de intensieve begeleiding van 'Thuis in Rotterdam' resultaat heeft.