Herman van Drie uit Raad van Commissarissen Feyenoord

Herman van Drie stapt per direct uit de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Van Drie geeft "een verschil van inzicht over de te volgen koers binnen de RvC" aan als reden voor zijn vertrek.

Van Drie trad in maart 2017 toe tot de RvC. Ook was hij negen jaar geleden een van de grondleggers van de zogeheten ‘Vrienden van Feyenoord’. Deze groep supporters gaf de destijds noodlijdende club een kapitaalsinjectie van ruim dertig miljoen euro in ruil voor een minderheid van de aandelen (49 procent).

De Raad van Commissarissen van Feyenoord bestaat nu nog uit drie man: Toon van Bodegom (voorzitter), Richard Bruens en Gérard Moussault. De bedoeling is dat in februari Sjaak Troost, die ad-interim technisch directeur was, weer zitting neemt in de RVC.