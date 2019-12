Moniz: 'Als Zwarts zo blijft presteren, lost hij zijn potentieel talent in'

Vloet verklaart flow: 'De laatste tijd spelen we in dezelfde formatie'

Excelsior won de laatste drie competitiewedstrijden en zit dus in een flow. "Ik heb de filosofie niet aangepast, maar wel de hoogte waarop we druk zetten" zegt trainer Ricardo Moniz over het veranderde spelbeeld. "We zetten nu lager en dus ook later druk."

De wedstrijd tegen TOP Oss was volgens Moniz de beste uitwedstrijd van het seizoen. "We hebben de nul gehouden en bijna geen kans weggegeven. Zelf hebben we twee goals gemaakt en het gaat om efficiëntie."

Eén van de aanpassingen die Moniz heeft aangebracht is dat Jeffry Fortes de laatste wedstrijden net voor de verdediging speelt, op de nummer 6-positie. Tot die omzetting heeft de trainer naar eigen zeggen zelf besloten. "Er komt niks uit de spelersgroep. Als ik ga luisteren naar wat spelers willen, dan stop ik ermee", zegt Moniz resoluut. "Hoe wij spelen is alleen aan de trainer."

Zwarts

De trainer verwacht dat het alleen maar beter zal gaan naarmate het seizoen vordert. Ook hoopt hij dat Joël Zwarts zijn goede vorm weet te behouden. De jeugdspeler van Feyenoord maakte vier doelpunten in de laatste drie duels. "We worden voetbalconditioneel steeds sterker. De vraag is alleen: gaat Omarsson opstaan en blijft Zwarts doen wat hij de laatste drie wedstrijden doet? Als Zwarts dat volhoudt dan lost hij zijn potentieel talent in"

Toch is de oefenmeester niet louter optimistisch voorafgaand aan het bekertreffen van dinsdag met FC Eindhoven. "Zij willen maar één ding en dat is revanche nemen op de competitienederlaag van een paar weken geleden."



Zelfde formatie

Excelsior beschouwt de bekerwedstrijd van dinsdag, thuis tegen FC Eindhoven, als een finale. "Het is alleen niet te hopen dat het weer zo'n extreme uitslag wordt als de vorige keer (5-4 overwinning Excelsior, red.)", zegt Raj Vloet die samen met Zwarts op zeven competitiegoals staat. "Ik hoop dat we de wedstrijd sneller naar ons toe kunnen trekken en minder goals incasseren. We zitten in een goede flow dus ik heb er vertrouwen in."

Vloet verklaart de flow van Excelsior vooral door de vastigheid van de laatste weken. "We spelen de laatste drie wedstrijden in dezelfde formatie. Dat zorgt voor duidelijkheid onderling. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten."

Het kan een mooie week worden voor Excelsior als er twee keer gewonnen wordt. 'Als we twee keer winnen gaan we met een heel goed gevoel de winterstop in", zegt Vloet. De fanatieke Moniz voelt er weinig voor de flow van de laatste weken te onderbreken."Dus ze gaan wel gewoon trainen, hoor, in de vakantie."

Bekijk hierboven de video-interviews van verslaggever Sinclair Bischop met Raj Vloet en Ricardo Moniz.