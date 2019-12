'Je hebt gelijk, het is misschien een beetje uit de hand gelopen'

"Het is gewoon zo ontzettend leuk om te maken!", zegt Lenie Colijn uit Ridderkerk over haar kerststal. Niet zomaar een paar stukjes mos, maar een modelspoor kerststal park van vier bij vier meter in haar woonkamer. "Pas toen jullie belden wist ik het zeker dat het toch wel bijzonder is wat we hebben gemaakt", vult manlief Ed Colijn aan.

Begin september waren ze al begonnen met de opbouw van één tafel. "Dan begin je eraan terwijl het buiten nog hartstikke warm weer is", zegt Lenie. Ed zegt daarop: "En als je zo vroeg begint, blijf je ook bezig".

"Uit de hand gelopen"

Dat is eigenlijk nog een understatement vindt toch ook Lenie. "Daar in de hoek is normaal mijn eettafel, daar mijn dressoir en tja, daar achterin was normaal mijn raam", wijzend op 'grotpapier'. En het aankleden met de kersttaferelen gaat niet zonder gevaar.

"Toen mijn man achterin nog iets wilde wijzigen, zakte hij door de planken, toen moest er wel even iets gerepareerd worden. En toen hij een plankje later ophing, boorde hij zo ver door de muur dat hij in de badkamer uitkwam. Tja, alles voor een mooie kersttafel hè!", zegt Lenie lachend.

In totaal zijn ze bijna twee maanden bezig geweest met de opbouw. Half januari breken ze het weer af.