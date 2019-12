Rommelende hoofdofficieren definitief ontslagen

Per 1 januari wordt het dienstverband beëindigd van Marc van Nimwegen, die hoofdofficier in Rotterdam was, en van Marianne Bloos, die het functioneel parket leidde.

Het OM maakte dat maandag in een korte verklaring bekend. De twee waren al van hun functie gehaald tijdens een onderzoek van een commissie naar het handelen van het tweetal. Het OM had al aangekondigd dat het van plan was de dienstverbanden te beëindigen.

Van Nimwegen heeft al aangekondigd dat hij naar de rechter stapt. De voormalig hoofdofficier is het niet eens met de manier waarop de onderzoekers te werk zijn gegaan en noemt het rapport 'onzorgvuldig' en 'onevenwichtig'. Hij zegt dat er is gerommeld met verklaringen en bewijzen.