UEFA legt Feyenoord nieuwe straf op vanwege vuurwerk

Feyenoord krijgt een geldboete van 36.000 euro (20.000 voor het afsteken van vuurwerk, 16.000 voor het blokkeren van de trappen).

Daarnaast moet Feyenoord de gehele eerste ring van de Noordzijde (de vakken Q, R, S, T en U) vrijhouden bij de volgende thuiswedstrijd. Deze straf is wel op voorwaardelijke basis opgelegd, met een proeftijd van één jaar.

Eerder kreeg Feyenoord ook een straf opgelegd voor het afsteken van vuurwerk in Bern tijdens de wedstrijd tegen eveneens Young Boys. De Rotterdammers spelen de volgende uitwedstrijd in Europa daarom zonder uitpubliek als het in de proeftijd van één jaar, weer in de fout gaat.