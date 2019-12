Kerstmarkt Dordrecht afgelast met oog op veiligheid: 'We gelasten niet zomaar af'

De kerstmarkt in Dordrecht werd zaterdag en zondag afgelast vanwege voorspelde zware windstoten. Hoewel bezoekers en ondernemers de beslissing om af te blazen niet snapten, blijkt dat de beslissing tóch nodig was om de veiligheid te kunnen waarborgen.

De beslissing zorgde voor teleurstelling bij Dordtse ondernemers. "Ik kon letterlijk wel huilen. Je werkt ernaar toe. Iedereen is er klaar voor en dan gaat het niet door. Het erge is: je kijkt naar buiten en het zonnetje schijnt. Dat maakt het zo dubbel", aldus Fiona Stöger van Coffeelicious.

Waarborgen van veiligheid

Gerben Baaij van de organisatie van de kerstmarkt snapt de teleurstelling: "Ik begrijp Fiona heel goed: ze kijkt uit het raam en ziet zon. Maar wij hebben ook op zondag windstoten gehad in de Dordtse binnenstad van meer dan 60 kilometer per uur en dat is windkracht 7. Het punt is, die zijn er op sommige momenten, die zijn heel gevaarlijk, maar je ziet ze niet. Dat maakt dat mensen het moeilijk vinden om te begrijpen".

Baaij voorzag problemen met het waarborgen van de veiligheid. "We gelasten niet zomaar af. Op zaterdag waren er windstoten voorspeld van 7 tot 8 en wij hebben veiligheid tot ongeveer windkracht 5. Daarboven wordt het met name voor de kramen, ingewikkeld. Wij, de organisatie, hulpdiensten en burgemeester, moeten het besluit nemen op basis van de voorspellingen en de risico's die acceptabel zijn met het oog op veiligheid van mensen. "

Geen spijt van de beslissing

"Op basis van de informatie die we nu hebben, zouden we dezelfde beslissing nemen. Die wind is er ook daadwerkelijk geweest, alleen dat heeft niet iedereen gezien. De burgemeester zei iets moois: 'Helaas is de kerstmarkt niet iets wat je met één druk op de knop aan en uit kunt zetten'. Als dat kon, dan zouden we dat natuurlijk doen. Je hebt de mogelijkheid dat je hem door laat gaan of niet, tenzij je heel precies weet wat de voorspellingen zijn. Het is heel erg naar voor iedereen, inclusief onszelf", vervolgt Baaij.

De organisatie is nu vooral bezig met de afwikkeling van de deels afgelaste kerstmarkt. Samen met de hulpdiensten en burgemeester zitten ze begin 2020 rond de tafel om te evalueren en naar de toekomst te kijken: "We gaan rustig kijken wat het betekent voor komende edities en nu geen overhaaste conclusies trekken".