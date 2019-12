Vier roeiers geselecteerd voor monstertocht over Atlantische Oceaan

Vier Rotterdammers, twee veertigers en twee vijftigers, zeggen 'ja' tegen een roeitocht van ruim 6000 kilometer over de Atlantische Oceaan van New York naar Rotterdam. En dat is niet zomaar een eenvoudig jawoord; dat wordt zestig dagen lang dag en nacht roeien, twee uur op en twee uur af. Ze doen het voor het goede doel: ze willen 600.000 euro ophalen voor het Ronald McDonald Huis in Rotterdam.

"Als onverhoopt je kind ziek wordt, is het fantastisch als je daarbij kan blijven in het ziekenhuis. Dat is het belangrijkste doel. Daarnaast is het ook een fysieke en mentale uitdaging om dit met elkaar zes weken dagen te gaan doen", vertelt Bert Schoolenberg. Met zijn 58 jaar is hij de oudste van de vier avonturiers.

De andere drie deelnemers zijn Jan van de Werken (52 jaar), Peter Breugelmans (47 jaar) en Perry ten Brinke (42 jaar). Voor geen van hen zal het een koud kunstje worden al beschikken ze over een karakter alsof ze dit varkentje wel eventjes zullen wassen. "Je hebt je werk, lieve mensen om je heen die je aandacht wilt geven en voor deze tocht moet je heel veel dingen doen en laten", zegt de benjamin van het vierspan.

Hutje mutje

Tijdens de tocht zitten ze 24 uur per dag hutjemutje op elkaars lip. Daar ligt voor initiatiefnemer Jan van de Werken de uitdaging. "Als ik op die boot zit, dan kan ik er niet af. En ik ben wel iemand die af en toe op zichzelf wil zijn."

"Het is niet de vraag of het ongemakkelijk zal worden, maar hoe ongemakkelijk het zal worden. Straks eten, drinken, roeien en slapen we zestig dagen met zijn vieren op een hele kleine ruimte. Dat wordt pittig", vult Perry ten Brinke zijn roeimaat aan. De oversteek stond gepland voor het voorjaar 2021 maar dat wordt het voorjaar van 2022. De roeiers stellen de start een jaar om meer tijd te nemen voor een goede voorbereiding. "We hebben meer tijd nodig voor het uitzoeken en mogelijk zelfs bouwen van de juiste boot, we moeten trainen, en geld inzamelen voor het goede doel", legt Bert Schoolenberg uit.



Er waren acht gegadigden die zich hadden aangemeld voor de roeitocht. Vier anderen zijn afgehaakt vanwege een drukke baan, tijdgebrek en andere prioriteiten.

"Het wordt trainen, trainen, trainen, en roeien, roeien, roeien, een enorme fysieke inspanning", zegt Bert Schoolenberg. "Maar ik ben gedisciplineerd tot op het bot en als ik ergens aan begin dan maak ik het af."

Voor de gelegenheid hebben we afgesproken op de pier bij Hotel New York. "Als ik zo over het water kijk en een brug vol mensen zie, dan kan ik bijna niet wachten tot het zover is", zegt Perry ten Brinke.