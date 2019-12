Rijnmondexpert: millennials meest gericht op 'werkgeluk'

Je brengt een groot deel van je leven door op de werkvloer. Toch zijn veel mensen niet helemaal tevreden over hun werk. Rijnmondexpert Ron de Jong, werkgelukdeskundige, vertelt op Radio Rijnmond over werkgeluk en hoe je een stapje terug doet.

Maandag ging het over werkgeluk binnen de verschillende generaties. Binnen alle generaties is er aandacht voor het onderwerp, maar hoe ze er mee omgaan is voor iedereen verschillend.

"Millennials zijn toch wel meer gericht op het onderwerp van werkgeluk. Die willen meer uit werk halen als middel van geluk. Werk moet betekenis hebben en ze willen ook heel veel, soms is dat niet realistisch", aldus De Jong.

"Bij de oudere generaties is die aandacht daarvoor niet gewoon. Zo zijn ze niet opgegroeid. Werken en niet zeuren. Ouderen kijken meer naar jobsecurity. Naar veiligheid en stabiliteit."

Volgens De Jong zouden werkgevers meer moeten aansturen op een mix van medewerkers van verschillende generaties: Ik zou kijken naar de houding van de mensen en hoe je de beste kwaliteiten van mensen in de groep naar boven kunt halen."

