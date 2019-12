Horrortackle Bouaouzan 15 jaar geleden: 'Hij gaf Kokmeijer een zoen en wilde dat de dag nooit had bestaan'

De wedstrijd op Het Kasteel van Sparta tegen Go Ahead Eagles zal Peter Bonthuis (toen algemeen directeur van Sparta) nooit meer vergeten. "Het is één van de zwarte dagen uit de historie van Sparta, naast het overlijden van Rob Kiebert wat later is gebeurd.

Het was een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden met heel grote gevolgen. Dat heeft heel veel impact gehad op zowel Niels Kokmeijer als Rachid Bouaouzan en op de club."

Vergeving

Het beheerste het leven van beide spelers. "Bouaouzan was na de wedstrijd kapot. Hij wilde naar het ziekenhuis, maar we hebben hem daar weggehouden: wij konden daar zelf ook niet naar toe. Hij heeft vele malen gevraagd om naar Kokmeijer toe te mogen, om zijn excuses aan te bieden.

Kokmeijer wilde dat in eerste instantie niet. Ik was dagelijks bij Niels, zijn ouders en zijn vriendin, om hen te steunen. Ik trok het zelf ook op een gegeven moment niet meer. Toen ben ik vier dagen niet geweest en zei Niels tegen mij: als je Rachid mee wil nemen, dan is hij van harte welkom.

Toen zijn we naar hem toegegaan. Dat was één van de meest bizarre situaties uit mijn leven. Er hing zoveel spanning bij dat bezoek, terwijl het allemaal zo goed bedoeld was. Op een gegeven moment liep Rachid naar Niels toe en gaf hij hem een zoen op zijn wang en zei: 'Sorry, mijn excuses, ik wilde dat deze dag nooit had bestaan.'"

Belangrijk bij promotie

Na een schorsing van maar liefst twaalf wedstrijden keerde Bouaouzan terug bij Sparta. In de promotiewedstrijd tegen Helmond Sport was hij belangrijk met een doelpunt. Bekijk hieronder de reportage uit 2004.

Bekijk bovenaan dit bericht heel het gesprek met Peter Bonthuis over Bouaouzan terug. Daar is ook een reportage uit het archief te zien over de rechtszaak die de tackle opleverde.