Nichtje verrast tante: 'Ze zag op tegen eerste Kerst zonder haar man'

Het is weer bijna Kerst! Daarom kan iedereen een wens achterlaten voor een dierbaar persoon bij De Wensboom van Rijnmond in de Koopgoot in Rotterdam. In de eerste aflevering van De Wensboom trof verslaggever Suzanne Mulder de Rotterdamse Suzanne Kroon die haar tante in het zonnetje wil zetten.

Tante en nichtje hebben een goede band. "Ze komt regelmatig langs met de nichtjes en dat vind ik zo gezellig. Ik heb zelf geen kleinkinderen, dus ik zie haar kindertjes een beetje als mijn kleinkinderen", vertelt tante Anne. "En ze worden ook lekker verwend door haar", voegt nichtje Suzanne toe.

Toen Suzanne in de Koopgoot werd aangesproken om een wens op te schrijven voor iemand, dacht zij dan ook gelijk aan haar tante: "We hadden het de dag ervoor gehad over het feit dat haar man in januari is overleden en ze opzag tegen de decembermaand".

"Het is de eerste Kerst zonder mijn man. Vorig jaar met Kerst is hij opgenomen in het ziekenhuis en er niet meer uitgekomen. Dus ik moet hier even doorheen", vertelt een geëmotioneerde tante Anne.

Bij De Wensboom wordt tante Anne verrast met een high tea met haar nichtje. "Daar kan geen cadeau tegenop", aldus een enthousiaste tante Anne.