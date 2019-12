'Boomer' verslaat 'toetertrouwstoet' en is woord van het jaar

Niet 'toetertrouwstoet' maar 'boomer' is gekozen tot het woord van het jaar 2019. 'Boomer' kreeg met 41,8 procent van de stemmen ook de voorkeur boven klimaatspijbelaar en klimaatdrammer. Dat heeft Ton den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Van Dale bekendgemaakt.

Van Dale omschrijft boomer als "persoon, met name van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen". Het is een synoniem voor fossiel en een verkorting van het Engelse baby boomer (geboortegolver).

In totaal werd er 17.500 keer gestemd op de negentien woorden die Van Dale had genomineerd voor de verkiezing. Vorig jaar werd het woord 'blokkeerfries' gekozen tot woord van het jaar.