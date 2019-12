Het weer vandaag: zacht met af en toe zon

Vandaag is er sluierbewolking aanwezig waar de zon ook geregeld tevoorschijn zal komen. Het blijft droog en met 14 graden wordt het zeer zacht. Dat zijn temperaturen die je in onze regio normaal ziet half april of half oktober.

Er waait een matige zuidenwind. Vanavond trekt vanuit het westen een regengebied over de regio. Vannacht wordt het alweer snel droog en volgen opklaringen en bestaat er kans op een mistbank. Het koelt af naar 4 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen een aardige dag met zon en bewolking en blijft het droog. In de middag is het met 9 graden minder zacht en waait er een matige zuidenwind.

VOORUITZICHTEN

De dagen erna blijft het t/m de kerstdagen wisselvallig en zacht in het Rijnmondgebied. Dat betekent dat de kans op een witte kerst vrijwel is uitgesloten. Donderdag is nog de dag met de meeste zon en blijft het vrijwel droog. Daarna is er veel bewolking met soms wat zon en af en toe regent het of valt er een bui. Zondag lijkt op dit moment de natste dag te worden. De temperatuur blijft zowel overdag als 's nachts ruim boven het langjarig gemiddelde uitkomen.