Politie valt HBU-gebouw in Rotterdam-Centrum binnen vanwege goudroof

Een politieteam is dinsdagochtend het Erasmushuis in Rotterdam-Centrum binnengevallen. De inval heeft te maken met een onderzoek naar de diefstal van goud. Op straat zijn politiemensen met automatische vuurwapens te zien.

Om hoeveel goud het gaat, is niet bekend. Ook kan de politie niet zeggen wanneer het goud is gestolen.

Een van de huurders van het gebouw aan de Coolsingel laat weten dat het onderzoek zich richt op Safe Deposit, een bedrijf dat kluizen verhuurd en gespecialiseerd is in waardeopslag. In het pand zat vroeger de Hollandsche Bank Unie en in de kelder zitten nog kluizen.

"Ook zou volgens een van de huurders de politie bezig zijn om de kluisjes leeg te halen, waar nu nog goud in zit", zegt verslaggever Sjoerd van Ootmerssen.

De politie kan niet bevestigen dat het goud uit het pand weggehaald wordt en noemt het 'onwaarschijnlijk' dat het goud nu wordt weggehaald.