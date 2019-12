Wereldkampioene Kelly Dulfer: 'Ik wist niet meer wat ik moest denken'

Wereldkampioene Kelly Dulfer is met de Nederlandse handbalploeg terug op Nederlandse bodem. De Schiedamse kan de WK-winst van Oranje nog niet bevatten. "Het is eigenlijk nog niet tot me doorgedrongen. De wedstrijd was zo'n achtbaan van emoties."

Nederland won door een strafworp in de laatste seconden van de wedstrijd. "Ik was de laatste seconden al bezig met een verlenging", zegt Dulfer. "Bij die laatste bal dacht ik: 'We verliezen 'm of we gaan verlengen'. En dan gebeurt er zoiets raars. Toen besefte ik het niet, en nu nog steeds niet."

Het toernooi verliep in de beginfase wisselvallig voor Dulfer en haar teamgenoten. Dat beaamt de Schiedamse, maar denkt dat het collectief de zege veilig stelde. "Heel hoge pieken en diepe dalen, dat is wel een beetje ons toernooi geweest. Dat we dan precies de goede wedstrijden op het goede moment winnen is top. Dat komt omdat we een super goed team zijn."

Tranen

Met Oranje hikte Dulfer al meermaals tegen het goud aan, maar werd het brons of zilver. Dat maakte volgens de Schiedamse linkeropbouw de ontlading na de winst op Spanje des te groter. "We hadden al brons en zilver, dan kom je weer in de halve finale. Dan is er zo'n grote motivatie dat we eindelijk een keer die gouden medaille willen winnen. Op het einde wist ik niet meer wat ik moest denken. Daarom kwamen denk ik ook de tranen na afloop. Ik wist niet meer wat er gebeurde, zo'n ontlading."

Olympische Spelen

De 25-jarige Dulfer heeft in haar trofeeënkast al vijf medailles van EK's en WK's liggen, maar voor de Schiedamse ontbreekt er nog één. "Een Olympische medaille ontbreekt nog. We gaan nu verder bouwen en kijken hoe het gaat. Hopelijk kunnen we op de Olympische Spelen ook een medaille pakken, het liefst goud."