Relschoppers jaarwisseling worden hard aangepakt

"Oud en nieuw hoort een feest te zijn. Relschoppers zullen ook dit jaar weer worden aangepakt", zegt Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie tijdens de jaarwisseling. En die aanpak houdt in dat er zwaar wordt gestraft tijdens oud & nieuw. De schade van afgelopen jaarwisseling in Rotterdam bedroeg 200 duizend euro.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dat betekent dat officieren van justitie 75 procent zwaardere straffen eisen of opleggen bij strafzaken die met de jaarwisseling te maken hebben. Ook kijkt de officier van justitie of er alcohol in het spel is. Dat werkt strafverzwarend. Uiteindelijk beslist de rechter wat de straf wordt en of hij meegaat in de zwaardere eis van de officier van justitie.

Agressie

Bij agressie of geweld tegen hulpverleners, zal de officier van justitie 200 procent zwaardere straffen eisen of opleggen. Ook het lastigvallen of belemmeren van hulpverleners is sinds 15 december strafbaar.

Iedereen die illegaal (zwaar) vuurwerk zoals bijvoorbeeld mortieren en cobra's importeert, verhandelt, maakt of afsteekt eist het OM een forse straf tegen. Overtreders die vuurwerkbommen hebben, maken of afsteken kunnen zelfs een gevangenisstraf van maximaal zes jaar krijgen.

Schade 2018-2019

Afgelopen jaarwisseling in Rotterdam was er voor 200 duizend euro aan schade aan gemeentelijke bezittingen in de stad. Het grootste deel van dat bedrag daarvan was voor kapotte prullenbakken, verkeersborden en ondergrondse containers.

De politie hield achtentwintig mensen aan en stuurde dertig jongeren door naar Bureau HALT. Ook kwamen er zeven meldingen binnen van geweld tegen hulpverleners.