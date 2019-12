Rotterdamse containerterminal APMTR wordt verkocht; 'banen blijven behouden'

Containerterminal APMTR op de Delta wordt verkocht aan Hutchison Ports. Dat is het bedrijf dat ook al de eigenaar is van de terminal van ECT. De nieuwe eigenaar belooft dat er de eerstkomende vier jaar geen gedwongen ontslagen vallen. De terminal op de Tweede Maasvlakte wordt niet verkocht.

Het uitgangspunt van de overname door Hutchison Ports is dat APMTR voorlopig als zelfstandige organisatie zal blijven bestaan. De hoeveelheid werk is ook voor de komende vijf jaar gewaarborgd in de voorlopige overeenkomst.

Volgens APM kan APMTR onder de vleugels van Hutchison Ports zal uitgroeien tot een leidende, moderne en toekomstbestendige terminal. Hutchison Ports heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met het Havenbedrijf Rotterdam voor een verlenging van de huurovereenkomst.

Personeelacties

Volgens het bedrijf ziet de toekomst er veelbelovend uit vanwege de ambitie en borging van de werkgelegenheid. De volgende stap is overleg met de ondernemingsraad en vakbonden om de verkoop te kunnen afronden. Daarnaast moet goedkeuring worden gevraagd aan de relevante mededingingsautoriteiten.

In de haven doen al een tijd geruchten over overname in de containersector de ronde. De zeshonderd werknemers van APMTR wilden daarom duidelijkheid hebben, maar kregen die niet. Daarom besloot het personeel een langzaamaanactie te starten. Na informatiebijeenkomsten, waaruit bleek dat een verkoop op handen was, werden de acties gestaakt.