Leonard Geluk nieuwe directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Leonard Geluk, voorheen wethouder van Onderwijs en Jeugd in Rotterdam, wordt de nieuwe directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij volgt Jantine Kriens op, die op 1 april met pensioen gaat. Kriens, die ook eerder wethouder was in Rotterdam, was sinds 2013 algemeen directeur van de VNG.

Geluk werkte de afgelopen jaren als schoolbestuurder in het onderwijs. Hij is nu voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Hogeschool, maar daar stopt hij in maart.

Jan van Zanen (voorzitter VNG) is verheugd over de komst van Geluk. "Hij is een ervaren bestuurder en zeer betrokken bij alles wat in gemeenten leeft."