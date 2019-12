Kuipers fluit FC Utrecht-Feyenoord

Björn Kuipers is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor FC Utrecht - Feyenoord. Kuipers wordt bij dit affiche in de Galgenwaard geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra.

Joey Kooij is de vierde official en Rob Dieperink is de VAR bij het duel tussen de nummers vijf en zes van de Eredivisie dat zondagmiddag om 14:30 uur wordt afgewerkt.

Sparta speelt zaterdagavond thuis op Het Kasteel tegen AZ en krijgt Kevin Blom op bezoek om de wedstrijd in goede banen te leiden. De wedstrijd tussen de Spartanen en de gedeelde koploper van de Eredivisie vindt plaats om 19:45 uur.

Eerste divisie

Excelsior sluit de eerste seizoenshelft in de eerste divisie af tegen koploper SC Cambuur en voor deze wedstrijd is Richard Martens aangewezen als scheidsrechter. Hekkensluiter FC Dordrecht gaat naar Breda voor een 'Avondje NAC'. Daar is scheidsrechter Edgar Bijl uit Hendrik-Ido-Ambacht de eindverantwoordelijke.