'Ik heb bloed nodig' - Ridouan Taghi en zijn sporen in de regio Rijnmond

NRC-journalist Jan Meeus over Ridouan Taghi: "Het is de vraag of het geweld na de arrestatie vanTaghi zal afnemen"

Martin Kok, Redouan B., Derk Wiersum. De naam van Redouan Taghi kleeft wat justitie betreft aan een reeks dodelijke aanslagen, waarvan dit er slechts drie zijn.

De drugsbaron - geboren in Marokko en getogen in Vianen - heeft een bloeddorstig imago. Wie hem in de weg staat, moet dood. Of, zoals Taghi dat formuleert, "gaan slapen".

Mislukte liquidatie

Voor het vuile werk kan Taghi rekenen op een leger "straatsoldaten". Het zijn vaak jonge jongens, die zich razendsnel ontwikkelen tot hitmen. Ook de motorclub Caloh Wagoh is Taghi ter wille.

Maar niet elke aanslag is een staaltje perfectie. Zo weet de Amsterdammer Khalid B. in de nacht van 4 op 5 december 2016 te vluchten als het Rotterdamse huis waarin hij verblijft door meerdere mannen onder vuur wordt genomen met automatische vuurwapens. Het lukt B. om een raam in te slaan en te ontkomen. Tegen de politie verklaart hij dat hij op de dodenlijst van Taghi staat, net als zijn broer Mimoun.

B. was bevriend met Samir Erraghib, die op 17 april 2016 in IJsselstein werd doodgeschoten, terwijl zijn 7-jarige dochter bij hem in de auto zat. Het meisje overleefde de aanslag, die zou zijn uitgevoerd in opdracht van Taghi.

Enkele uren na de moord zou die aan andere bendeleden hebben geschreven: "Ben aan het jagen. Haha, ben al dronken broertje en heb bloed nodig. Niks anders."

Kroongetuige uit Schiedam

Motorclub Caloh Wagoh wordt door justitie gezien als een moordeskader van Taghi. De organisatie - een fusie van een jeugdbende uit Den Haag en een motorclub uit Rotterdam - neemt wel vaker opdrachten voor liquidaties aan, ook voor Turken. Maar Ridouan Taghi zou volgens de oprichter "het best betalen".

In het proces tegen de leden van Caloh Wagoh is een kroongetuige opgestaan. Het gaat om Tony de G. (35) uit Schiedam. De G. was zelf actief voor een van de moordcellen van de motorclub.

Na de liquidatie van Jaïr Wessels (7 juli 2017 in Breukelen) vluchtte hij naar Spanje. Hij wilde naar eigen zeggen niet meer voor de moordorganisatie werken en kon "geen kant meer op". De G. besloot daarna spijtoptant te worden.

Dat getuigen tegen Taghi niet zonder risico is, weet een andere kroongetuige (Nabil B.) intussen maar al te goed. Kort nadat bekend werd dat hij in ruil voor strafvermindering belastende verklaringen over Taghi had afgelegd, werd zijn broer Redouan in Amsterdam doodgeschoten. In september dit jaar volgde de liquidatie van zijn advocaat: Derk Wiersum.

Advocaat uit Rotterdam

Mr Inez Weski is de advocaat van Ridouan Taghi. In oktober besluit zij hem niet langer te verdedigen in het proces-Marengo, waarin het draait om moordaanslagen rond Utrecht. Ze noemt het liquidatieproces, waarin Taghi hoofdverdachte is, oneerlijk. "Het is niet een breuk met mijn cliënt, maar een breuk met dit proces", verklaart ze.



De advocaat vindt dat de rechtbank haar onvoldoende onderzoek laat doen naar de verklaringen van kroongetuige Nabil B. en de geheime berichten die verdachten naar elkaar stuurden. "We willen de stukken zien. We willen niet een half dossier."

Op de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai weigert Inez Weski vooralsnog commentaar.

Cocaïne via Rotterdamse haven

Ridouan Taghi zou deel uitmaken van een gigantisch drugskartel en verantwoordelijk zijn voor eenderde van alle cocaïne die via de Rotterdamse haven wordt ingevoerd. Het kartel zou een samenwerkingsverband zijn tussen Bosnische, Ierse, Italiaanse en Marokkaanse criminelen.

Volgens NRC-journalist Jan Meeus, die regelmatig over Taghi publiceert, maakt het kartel ook veel gebruik van de haven van Antwerpen. "De keuze voor een bepaalde haven hangt af van waar ze op dat moment de beste contacten hebben."

Vorig jaar werd in de havens van Antwerpen en Rotterdam 74 duizend kilo cocaïne onderschept. Dat is eenderde meer dan het jaar ervoor. Volgens Europol stijgt het aanbod van de harddrugs en worden de verscheepte partijen steeds groter.

Einde geweld?

Jan Meeus denkt niet dat het geweld in de onderwereld zal eindigen nu Taghi in de cel zit. "Wat ik in het criminele milieu hoor, is dat men bang is dat Taghi nog een keer van zich zal laten horen. Na een aantal eerdere arrestaties dacht ik: nu zal het leger straatsoldaten dat bereid is om van alles voor hem te doen wel uitgeput raken. Maar iedere keer stonden er toch weer mensen op. En wat we zeker weten is dat de drugssmokkel niet ophoudt. Er komen altijd weer andere mensen naar boven om het gaat te vullen dat zo'n kopstuk achterlaat."

Klik op het blauwe icoontje boven dit verhaal en luister naar het gesprek met NRC-journalist Jan Meeus in het ochtendprogramma van Radio Rijnmond. Meeus is ook de auteur van het boek De Schiedamse Cocaïnemaffia.