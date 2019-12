Sparta zoekt in beker revanche op Willem II en zichzelf

Bart Vriends over penalties: 'Het is niet iets structureels'

Sparta zit in een serieuze dip. De Spangenaren pakten uit de laatste drie wedstrijden slechts één punt en scoorden in daarnaast in die wedstrijden ook niet. "Het is wel opvallend", zegt Mohamed Rayhi. "Maar we hebben er geen oorzaak voor gevonden. Anders hadden we het al opgelost."

Rayhi kan zijn vinger ook niet leggen op het gebrek aan doelpunten van Sparta. "Het ene moment gaat het goed, het andere moment wat minder. Ik hoop gewoon dat we morgen in ieder geval weer een doelpunt kunnen maken."

"Dit hoort denk ik ook wel bij een promovendus," relativeert Rayhi de matige resultaten. "Ik denk niet dat je dan constant bent. Dat zie je ook bij FC Twente. Die begonnen ook heel goed maar zijn ook afgezakt. Daar moeten wij een bepaalde lijn in gaan vinden en constanter worden."

Revanche

Eerder in het seizoen verloor Sparta met 4-0 van Willem II. De Spartanen zijn in het bekerduel van woensdagavond bij Willem II op zoek naar revanche. "Dat was een hele slechte wedstrijd van onze kant," herinnert Rayhi zich. "We zijn dus met z'n allen gebrand op een beter resultaat woensdag." Ook Bart Vriends neemt revanchegevoelens mee naar Tilburg. "Het was één van onze minste wedstrijden dit seizoen. Dat revanchegevoel zit ook met afgelopen weekend nog in ons hoofd. Dus dat zijn twee facetten die we meenemen naar de volgende wedstrijd."

In de nederlaag afgelopen zondag tegen FC Emmen werd Mohamed Rayhi al na 38 minuten gewisseld. Rayhi koestert geen wrok richting trainer Henk Fraser na zijn vroege wissel. "De keuze van de trainer is altijd de goede keuze. Daarna heb ik iedereen netjes een hand gegeven. Geen gebakkelei, we gaan gewoon verder. Ik heb een goede band met de trainer. Fraser heeft veel vertrouwen in mij, daar ben ik hem dankbaar voor. Het zou raar zijn om boos te zijn op de trainer als hij me zoveel vertrouwen geeft."

Strafschoppen

Het grote aantal strafschoppen, zeven stuks, dat Sparta dit seizoen al heeft weggegeven is zorgelijk. Volgens Bart Vriends is het niet een structureel probleem. "We zouden ze eigenlijk allemaal op een rij moeten zetten om te kijken of er een patroon is. Dat lijkt me eigenlijk sterk. Het zijn geen structurele dingen die keer op keer fout gaan."

Volgens Vriends zijn de komende wedstrijden van cruciaal belang voor het gevoel binnen Sparta. "Het gevoel waarmee we de winterstop ingaan is heel afhankelijk van de laatste twee wedstrijden. Ik hoop op een succesvolle week, dan gaan we echt met een heerlijk gevoel de kerst in."