Bewoners Patrimonium's Hof vergeefs naar rechter

Het mooie en stille hofje in Bloemhof op Zuid staat voor een ingrijpende renovatie die twee jaar gaat duren. Fontein en woningen vormen samen een Rijksmonument, maar de tand des tijds heeft op veel plekken toegeslagen. Veel woningen verzakken en hebben vochtproblemen.

Naast een opknapbeurt wordt ook een aantal woningen samengevoegd. Dat leidt tot minder, maar grotere woningen. In totaal worden er 103 woningen in de sociale huursector omgebouwd tot 87 binnen de vrije sector. Daarvoor zal een aanzienlijk hogere huur worden gevraagd. Dat is tegen het zere been van veel bewoners.

Volgens de kantonrechter hebben de bewoners pas de mogelijkheid om juridisch in het geweer te komen als woningcorporatie daadwerkelijk opzeggingsbrieven stuurt. De bewonerscommissie is juist bang dat het dan al te laat is en bewoners massaal de buurt hebben verlaten.

Sylvia Soer: "De zaak was niet wat we hoopten, maar we wilden er vroeg bij zijn." Flora van der Zwaan is ook aanwezig bij de zaak en heeft het er zwaar mee. "Slapeloze nachten en tranen met tuiten. Ik woon hier 42 jaar. Dit is mijn buurtje, ik voel me er zo mee verbonden."

Wat nu? Daar gaan de bewoners nog eens goed over nadenken. Soer: "We hopen dat Vestia ons betrekt bij de plannen en de huizen sociale huur laat blijven. Dan kunnen alle bewoners ook terugkeren."