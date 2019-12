Calvin Verdonk langer verhuurd aan FC Twente

Verdonk, wiens contract bij Feyenoord in de zomer afloopt, speelde negentien wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij één keer scoorde. Dit seizoen kwam de Dordtenaar tot zestien optredens en één doelpunt bij FC Twente.

In eerste instantie was Verdonk van plan om FC Twente in de winterstop te verruilen voor een definitieve overstap naar het Amerikaanse Los Angeles Galaxy. Volgens Verdonk zelf is dit echter niet meer aan de orde.