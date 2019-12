Rotterdam pakt shishalounges hard aan

Waterpijp roken met tabak mag niet meer, dus dan wordt het zonder tabak. Wethouder Wijbenga denkt dat daar niet veel interesse in zal zijn. "Als je de tabak weghaalt is het een soort kinderchampagne. Ik denk dat er maar een handvol inrichtingen zullen zijn die dat gaan aanbieden", aldus Wijbenga.



Incidenten

In Rotterdam zijn shishazaken sinds 2017 verplicht een horecavergunning te hebben. Maar de afgelopen maanden is er veel overlast geweest en zelfs enkele incidenten. De bomaanslag bij shishalounge Villa Blanca in Rotterdam-Delfshaven was daarvan de meest heftige.

Veel zaken zijn gecontroleerd. Een aantal lounges is ook daadwerkelijk gesloten. Maar qua wetgeving was het moeilijk de problemen grootschalig aan te pakken. Nu er niet meer gerookt mag worden denkt de gemeente shishazaken de stad uit te kunnen krijgen. De basis voor een shishazaak is immers verdwenen.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen shishalounges en criminele activiteiten. "Soms zijn het gewelddadige incidenten, soms is het mis met de brandveiligheid en in bepaalde zaken is er ook verdenking van witwassen", besluit Wijbenga.