Vrachtwagen kukelt om in Oostvoornse greppel

Op de Panneweg in Oostvoorne is dinsdag een vrachtwagen in een greppel gevallen. De betonmixer met 35 duizend kilo vers beton kan geen kant meer op en moet door twee grote kranen worden weggehaald.

"Dat gaat dagen duren", zegt Dirk van der Weide van waterschap Hollandse Delta. "Er is bijna geen ruimte om te manoeuvreren. Daarom wordt de sloot op twee plaatsen tijdelijk gedempt om de hijskranen op te stellen. De slootkant is flink beschadigd, maar het water is niet vervuild."

De Panneweg is een smalle weg waar twee auto’s elkaar niet kunnen passeren.

Toch gebeurt het vaker dat vrachtverkeer zich klemrijdt op te smalle wegen. "Meestal is het navigatiesysteem de oorzaak", weet Van der Weide.

Of dat hier ook de boosdoener is, is niet duidelijk. "Maar je kunt niet blindvaren op die systemen en moet altijd goed opletten. Zo’n waarschuwingsbord staat er natuurlijk niet zonder reden."

De chauffeur kwam volgens waterschap Hollandse Delta met de schrik vrij.