Marcel overleefde operatieblunder en helpt nu anderen met ingewikkelde papierwinkel

Marcel Oord laat zich niet uit het veld slaan. Door een medische blunder kreeg de Rotterdammer op de operatietafel een hartstilstand. Later verloor hij een been. Maar de voormalig belastingmedewerker zit niet stil: hij helpt mensen met het invullen van formulieren.

Het is iets na achten als het taxibusje voorrijdt. De rit gaat naar het Afrikaanderplein. In Huis van de Wijk Het Klooster houdt Humanitas op maandag het Infoplein.

Van uitkering tot voedselbank

"Ik ga mensen helpen met hun formulieren. En ook als ze post krijgen die ze niet begrijpen ga ik dat vertalen in Jip en Janneke-taal", vertelt Marcel.

Hij heeft een eigen tafel op het Infoplein. Wie een vraag heeft over een uitkering, belastingaangifte, zorgtoeslag, de Rotterdampas, een inschrijving bij de voedselbank of de Dierenvoedselbank is bij hem aan het juiste adres.

Jaren geleden sloeg het noodlot bij Marcel toe. Een eenvoudige ingreep liep compleet uit de hand. "Ik was klaar om geopereerd te worden, lag aan de zuurstof, maar die klojo's vergaten die aan te zetten." Hij overleefde, maar kwam er niet zonder schade vanaf.

Vrijwilliger

Marcel Oord is geen man die boos achterom kijkt. "Ik vind het belangrijk om contact te hebben met mensen. En ik ben door mijn werk gewend om wetsartikelen te lezen. Die zijn ook in van die kromme taal geschreven."

Dat alles komt nu samen in zijn baan als vrijwilliger bij het Infoplein op twee locaties in Rotterdam-Zuid.

"Mensen snappen de vragen vaak niet. Of kampen met een taalachterstand. Het is soms ook echt niet te doen, zo ingewikkeld."

Een leven achter de geraniums is wel het allerlaatste wat hij wil. "In het verzorgingstehuis zitten ze maar te roddelen. En de hele dag alleen maar binnen? Kan je zeker de hele dag tv gaan zitten kijken."

Plekje in de hemel



In gestaag tempo helpt hij deze ochtend de buurtbewoners. Zijn klanten vraagt hij naast hem te komen zitten. In een stoel naast zijn rolstoel kijken ze mee op het scherm. "Werkt u op contractbasis of via een uitzendbureau?", klinkt het. Of: "Wat kunt u zeggen over uw inkomen in 2020?"

Met opgeluchte gezichten vertrekken ze weer van Marcels tafel. Hij helpt waar hij kan. "Man, dit is toch veel leuker dan thuis. En je helpt er iemand mee."

Het mooiste compliment dat hij ooit kreeg? "Meneer, ik ben zo blij. Ik heb een plekje voor u in de hemel gereserveerd."