De Beneluxtunnel in de A4 is dinsdagmiddag korte tijd afgesloten geweest door een poes. Het diertje liep tussen het razende verkeer door de tunnel en dat leverde allerlei gevaarlijke situaties op.

Rijkswaterstaat besloot de tunnel van Vlaardingen naar Pernis af te sluiten. Dat leverde een korte file op.

Hulpverleners gingen snel naar de tunnel, maar troffen de kat niet meer aan. Aan welke kant de poes de tunnel in en uit is geslopen, is niet duidelijk.