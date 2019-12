Geen straatverlichting in Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en HI-Ambacht

De straatverlichting is dinsdag niet aangegaan in Zwijndrecht, Sliedrecht, Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Wat er precies aan de hand is, weet netbeheerder Stedin nog niet.

Het ging dit jaar meer mis met de openbare verlichting in onze regio. Op 18 september bleef het donker in Zwijndrecht, Ridderkerk, Barendrecht, Dordrecht en Sliedrecht. De zendapparatuur, die de verlichting had moeten aanzetten, bleek toen kapot.

Begin maart was het raak in delen van Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Barendrecht en Ridderkerk. Ook toen zat het probleem in de aansturing van de verlichting.

De brandweer vraagt bewoners om buitenverlichting aan te zetten.