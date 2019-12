Justitie in hoger beroep tegen straf voor dood Hümeyra

Justitie in Rotterdam is het niet eens met de straf die de rechtbank gaf aan Bekir E., de 31-jarige man die is veroordeeld voor de dood van de 16-jarige Hümeyra. Hij kreeg een celstraf van 14 jaar en TBS.

Bekir E. is veroordeeld voor doodslag, maar justitie vindt dat het moord was. Volgens de rechtbank was er geen sprake van een vooropgezet plan, justitie vindt dat daar wel genoeg bewijs voor is.



Bijvoorbeeld de doodsbedreigingen die hij het slachtoffer stuurde, en zijn gedrag op de dag dat hij Hümeyra doodschoot op haar school in Rotterdam-West. Hij was volgens getuigen eerder op de dag al langs school gereden om te vragen hoe laat de school uit was.

De maximale straf voor moord is hoger dan die voor doodslag. De officier van justitie eiste 20 jaar celstraf voor moord.

Ook bij de rechtbank lijkt onvrede over de straf. Bij de uitspraak in de zaak Hümeyra zat een bijzonder advies aan de politiek in Den Haag: hogere straffen bij doodslag.