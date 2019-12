Rotterdamse redt Belg in nood in Laos via Facebook

Voor de 37-jarige Chantal uit Rotterdam krijgt haar dag een totaal andere wending als zij een noodkreet op Facebook leest van een verdwaalde Belg in Laos. Hij bevindt zich op een steile afrond in het noorden van een dorpje.

Weliswaar heeft hij drie liter water bij zich, maar hij kan zich niet verroeren, omdat hij anders van de afrond glijdt. Gewapend met haar laptop en telefoon redt Chantal vanuit Rotterdam indirect het leven van de man.

’Ik ben van het pad afgeraakt en het wordt weldra donker. Er zijn steile afgronden. Iemand in de buurt?’ Zo klinkt de roep om hulp van de Belg Pascal via de Facebook-groep Azie Backpackers. Chantal, beheerder van een reisblog, leest het bericht toevallig en reageert.

Ze vraagt hem naar zijn telefoonnummer en de naam van zijn guesthouse. Daarop plaatst de verdwaalde man een foto met de naam van zijn verblijf. "Het telefoonnummer van zijn guesthouse was niet te vinden", zegt de Rotterdamse.

"Maar ik kwam wel een ander nummer tegen van een ander verblijf in het dorp. De man zelf had geen Whatsapp op zijn telefoon en met zijn lokale simkaart kon hij niet bellen maar wel internetten."

Chantal probeert te bellen met de eigenaresse van het gastenverblijf, maar de vrouw spreekt nauwelijks Engels. "Ze bracht me wel in contact met haar zus die beter Engels sprak. Die lichtte het guesthouse in en uiteindelijk ook de politie."



Zoekactie

Inmiddels is het donker en Pascal zit nog steeds op die berg in dat oerwoud. Hij dacht een shortcut genomen te hebben, maar hij was compleet verdwaald. 'Ik ben aan het schreeuwen en ik hoor nu iemand terug schreeuwen', schrijft hij als de hulptroepen zo'n 2,5 uur bezig zijn met zoeken. Een half uur later wordt Pascal daadwerkelijk gevonden. Chantal volgt de zoekactie van achter haar laptop in Rotterdam. Van binnen juicht ze omdat het is gelukt.

"Hij zocht later die avond nog contact om me te bedenken", zegt Chantal die de hele dinsdag bezig was geweest met de zoekactie te begeleiden.

Beluister hierboven het volledige interview van Reint-Jan Potze op Radio Rijnmond met de Rotterdamse Chantal.