Megamolen op Maasvlakte maakt verwachtingen waar

Wereldrecord

Kortom: de megamolen op de Maasvlakte imponeert. Zelfs nu hij nog maar een paar weken als testvariant op land staat. “Hij heeft het wereldrecord elektriciteitsproductie verbroken, door in 1 dag 262 Megawatt-uur te produceren,” aldus Ward Gommeren, directeur Benelux van GE. Daarmee maakt hij de verwachtingen waar. En is het terecht dat Times Magazine de HaliadeX heeft uitgeroepen tot 1 van de 100 duurzame innovaties van 2019, benadrukt de Belg.

De turbine is met 260 meter het hoogste bouwwerk van Rotterdam: bijna net zo hoog als de Eiffeltoren (300 meter). Hij kan energie opwekken voor 16.000 woningen, ofwel 12 Megatwatt. Dat is 45 procent meer dan de krachtigste windmolens die nu draaien. En dat komt door extra lange wieken van 107 meter, waardoor hij minder gevoelig is voor windschommelingen. Topman John Lavelle van GE noemde het hele ontwikkel- en bouwproces een uitdaging. “Vorig jaar stond hier nog helemaal niks. En zie: binnen een jaar draait de molen. Echt opmerkelijk.”

Sif

De bedoeling is dat dit type windmolen uiteindelijk in grote getalen op zee verschijnt. Maar daarvoor wordt het prototype eerst een aantal jaar getest door eigenaar General Electric (GE) op het terrein van palenbouwer Sif aan de Pieter van Vollenhovenweg. En de hele wereld kijkt mee, want er zijn al contracten gesloten voor het plaatsen van deze grote windmolens in Engeland en de Verenigde Staten.

In eigen land is TNO nauw betrokken bij de testfase op de Maasvlakte. Marc Langelaar, research-manager bij TNO Windenergie: “Dit is met 260 meter hoogte veruit de grootste windmolen ter wereld. Dat maakt het interessant hoe dit zich ontwikkeld: kunnen we nog hoger, wat is technisch nog mogelijk en qua kosten haalbaar? Ik weet zeker dat het hier niet bij blijft, maar waar ligt het kantelpunt?”