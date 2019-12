Rotterdamse kunstenaar maakt nationaal lichtmonument voor holocaustslachtoffers

Levenslicht is ontworpen door de Rotterdamse kunstenaar Daan Roosegaarde in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het monument is op 16 januari 2020 in zijn geheel te zien bij het monument Loods 24 aan de Stieltjesstraat in Rotterdam.

Daarna worden de 104 duizend lichtgevende stenen opgedeeld in kleinere monumenten. Die gaan naar meer dan 150 verschillende gemeenten in het hele land. Er blijft er eentje in Rotterdam, maar ook gemeenten als Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Alblasserdam, Sliedrecht en Nissewaard krijgen een Levenslicht.

Heel Nederland

Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: "We willen overbrengen dat vanuit heel Nederland mensen zijn afgevoerd. In Rotterdam wordt het eenmalig bij elkaar gelegd, dan zie je het immense aantal stenen die staan voor het aantal mensen dat is vermoord."

Het monument is een eenmalige, tijdelijke aanvulling op bestaande herdenkingsplekken, in het kader van 75 jaar vrijheid. Daan Roosegaarde gebruikte lossen stenen voor Levenslicht, omdat het een Joodse traditie is om bij een graf of herdenkingsplek een steentje achter te laten.

Balans

"Je wil aan de ene kant de traditie respecteren, maar ook iets nieuws doen dat mensen raakt en waarmee de nieuwe generatie wordt aangesproken. Die balans is essentieel. Ga je te ver, dan is het niet respectvol. Ga je niet te ver, dan maakt het mensen niet zo uit. Die balans probeer ik te zoeken, met name in werk als dit.

Levenslicht is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de holocaust. Op 27 januari wordt de holocaust internationaal herdacht. In Nederland is de herdenking altijd op de laatste zondag van januari.

De stenen voor het kunstwerk komen uit Scandinavië en zijn met lichtgevende inkt geïmpregneerd. Bij het kunstwerk hoort een speciale lichtbron, waardoor de stenen licht gaan geven.