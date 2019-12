Boeren blokkeren onverwachts Binnenhof

Boeren nemen dinsdagavond een voorschot op de aangekondigde acties van woensdag, door het Binnenhof te blokkeren. Bij het Binnenhof in Den Haag rijden tientallen boeren op tractoren rond.

In de Eerste Kamer is dinsdagavond gestemd over de stikstofwet van het kabinet. De wet die

De politie heeft de toegang tot het Binnenhof afgesloten. De boeren komen uit Zuid-Holland, willen laten zien dat ze er zijn en zeggen dat ze later op de avond weer weggaan.

Boeren aangesloten bij Farmers Defence Force wilden woensdag distributiecentra van supermarkten gaan blokkeren, maar dat is in een kort geding door de rechter verboden.

De verwachting is dat de boeren zich woensdagochtend aansluiten bij een demonstratie van bouwers die het niet eens zijn met de stikstof- en pfas-maatregelen van het kabinet. De bouwers willen ook naar Den Haag komen en doen dat mogelijk met langzaamaanacties op de snelwegen.