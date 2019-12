Gewonde bij woningbrand Rotterdam-West

Bij een woningbrand aan de Van der Palmstraat in Rotterdam-West is dinsdagavond iemand gewond geraakt. De brand ontstond rond 20:00 uur en heeft volgens de politie misschien met drugs te maken. Forensische experts van de politie gaan de woning verder onderzoeken.

Het slachtoffer liep brandwonden op. Een traumateam kwam ter plaatse om eerste hulp te bieden. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon halverwege de avond nog niet veel zeggen. Het is onduidelijk of het slachtoffer een man of vrouw is en om wat voor drugs het precies gaat. Er is volgens een woordvoerster geen gevaar voor omwonenden.