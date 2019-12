Bronzen borstbeeld van grondlegger econometrie op Erasmus Universiteit

Zijn bronzen beeld staat in de hal van het E-gebouw op campus Woudestein, daar is ook een tentoonstelling over Tinbergen.

Econometrie

Tinbergen was van 1933 tot 1971 professor aan de Nederlandse Economische Hoogeschool, de voorloper van de EUR. Hij kreeg vijftig jaar geleden de Nobelprijs voor Economie, samen met de Noorse econoom Ragnar Frisch.

Jan Tinbergen wordt beschouwd als de grondlegger van de econometrie, de wetenschap van het maken van economische modellen. "Hij was opgeleid in de natuurkunde en heeft die methode meegenomen naar de economie", legt Erwin Dekker, postdoctoraal onderzoeker aan Erasmus School of Economics, uit. Hij is al tweeënhalf jaar bezig met een biografie van Jan Tinbergen.

Voor de gewone man

"Hij is op allerlei manieren aan de stad verbonden", vertelt Dekker. "Zijn sociale dienstplicht heeft hij nog bij de gevangenis in Rotterdam-Noord uitgediend in de jaren twintig."

"Tijdens de grote depressie in de jaren dertig kwam hij met een model om ons daaruit te helpen", legt Dekker uit. "Hij was enorm sociaal betrokken. De financiële sector en de elite, daar moest hij niets van hebben. Hij kwam voor de gewone man op."

In de oorlog werkte Tinbergen voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vertelt Dekker. "Hij moest naar Rotterdam om te gaan meten wat de schade was aan de woningvoorraad in Rotterdam." Ook werkte hij bij het Nederlands Economisch Instituut op het Rotterdamse Coolhaveneiland.

Later in zijn carrière richtte hij zich meer op de problematiek in derdewereldlanden. In 1987 kreeg Tinbergen de Van Oldenbarneveltpenning, de hoogste onderscheiding in Rotterdam.

Glimlachend

Het initiatief voor het beeld is genomen door familieleden en oude medewerkers van Tinbergen. "Het ziet er prachtig uit", vindt Dekker. "Hij was een simpele en zuinige man en ergens zie ik dat terug in het beeld. Maar ook zijn levensvreugde, hij staat er glimlachend op hij bleef heel scherp tot het eind van zijn leven."

Jan Tinbergen werd in 1903 in Den Haag geboren. In 1994 overleed hij.