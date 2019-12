Oud-Spartaan Richard Elzinga nieuwe trainer BVV Barendrecht

Oud-Spartaan Richard Elzinga is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van BVV Barendrecht. Elzinga maakt de overstap van Hoofdklasser FC 's-Gravenzande.

De 50-jarige Elzinga eindigde in zijn eerste jaar met 's-Gravenzande in de middenmoot van de Hoofdklasse. Daarnaast bewees hij zich als een ware cupfighter: onder leiding van de trainer werden er drie bekerfinales gehaald. Vorig seizoen werd de districtsbeker ook gewonnen.

De trainer is geen onbekende bij Barendrecht. Hij was als jeugdtrainer al actief voor de Barendrechters. Elzinga is de opvolger van Jack van den Berg, waar, na één seizoen sinds zijn terugkeer, alweer afscheid van wordt genomen.

Barendrecht komt uit in de Derde Divisie en staat op dit moment op de zevende plek. Vorig seizoen kwamen de Barendrechters nog uit op het hoogste amateurniveau: de Tweede Divisie, maar toen degradeerde de ploeg van Jack van den Berg.