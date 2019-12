Ricardo Moniz over bekeruitschakeling Excelsior: 'Onvergeeflijk en niet te repareren'

Excelsior is dinsdagavond in eigen huis uitgeschakeld door FC Eindhoven. Het werd in Kralingen 0-2 voor de Brabanders. Ricardo Moniz weet wat er misging in het bekerduel.

"We hebben Joël Zwarts te weinig gezocht, want dat is onze man in vorm", zegt Moniz tegenover Rijnmond. "Dan krijg je een heel statisch spel waar je er maar niet doorheen komt. We hebben weinig weggegeven, maar hebben onszelf uit de wedstrijd gespeeld."

Moniz baalt als een stekker van de uitschakeling. "Dit is gewoon een ramp, het is onvergeeflijk en niet te repareren. De beker geeft gewoon een extra gevoel. Je merkte het toen wij de eerste ronde doorkwamen bij de supporters: je krijgt een bepaalde winnaarsflow. Dat is nu alweer weg."

Sander Fischer kreeg een rode kaart in het bekerduel. "Dit neem ik hem kwalijk. Je moet slim zijn, zeker ter hoogte van de middenlijn. Je moet gewoon met elf man blijven staan."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Ricardo Moniz.