Krijgt proef met elektrische Lev-karretjes in Rotterdam een vervolg in 2020?

Meer dan 150 Lev-karretjes rijden er sinds de zomer in Rotterdam rond. Op 1 januari komt er een einde aan de proef met deze elektrische deelautootjes. De vraag is of de gemeente Rotterdam door wil met Lev, het verhuurbedrijf.

Lev-directeur Ytzen Zeilstra heeft ieder geval veel vertrouwen in een vervolg: "Het is een bewezen succesvol concept. In Rotterdam zijn er tienduizend gebruikers die meer dan 30 duizend ritjes met de Lev's hebben gedaan, dat is ver boven onze verwachting. Wij zijn heel positief, we hebben goed samengewerkt met de gemeente."

Uitbreiding

Deze week laat de gemeente Rotterdam weten of Lev ook in het nieuwe jaar haar karretjes in de Rotterdam mag laten rijden. Als het groen licht komt, dan volgt er uitbreiding, belooft Zeilstra. "We willen het gebied groter maken, zodat mensen op Zuid en in Schiedam er ook gebruik van kunnen maken. We willen ook onze vloot uitbreiden naar 200 voertuigen."

Als het niet door gaat? "Ja, dan gaat het niet door. Gelukkig zijn veel andere steden geïnteresseerd in dit concept", zegt Zeilstra. "Niet alleen in Nederland, maar ook Europese steden. Dus er zijn genoeg mogelijkheden voor ons om het in andere steden uit te rollen."

Door het inzetten van zogenaamde Fleet Agents wil Lev de overlast van foutgeparkeerde Lev's beperken. "De Lev hoort in een parkeervak, niet op de stoep. Als mensen dat toch doen, krijgen gebruikers eerste een waarschuwing en als dat niet helpt een boete. Dat is nu heel erg duidelijk voor onze gebruikers."