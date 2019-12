Het weer van vandaag: witte kerst uitgesloten

Morgen is er veel bewolking met vooral naar het oosten van de regio ook af en toe zon. In het westen van de regio bestaat in de middag kans op wat lichte regen. Met een middagtemperatuur van 14 graden wordt het opnieuw zeer zacht. De zuidoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vooruitzichten

Het blijft tot en met de kerstdagen zacht in het Rijnmondgebied. Dat betekent dat de kans op een witte kerst is uitgesloten. Vanaf vrijdag is het wisselvallig met van tijd tot tijd regen of enkele buien.

Zondag lijkt op dit moment de natste dag te worden. De temperatuur blijft zowel overdag als 's nachts ruim boven het langjarig gemiddelde uitkomen.