Actievoerders vanuit Berkel en Rodenrijs onderweg naar Den Haag

De politie is ook aanwezig in Berkel, met een waterkanon.

Jacco van den Berg van Stichting Bouw in Verzet over de langzaamaanactie vanuit Berkel en Rodenrijs

Zo'n twintig bouwers en boeren hebben zich woensdagochtend op een industrieterrein in Berkel en Rodenrijs verzameld, om actie te voeren tegen het stikstof- en pfasbeleid van het kabinet. Vanuit deze plek en nog eens zes andere verzamelpunten in Nederland worden vanaf 07:00 uur langzaamaanacties georganiseerd.

Actievoerders die deze ochtend verzamelen in Berkel en Rodenrijs en Alkmaar, zetten vervolgens koers naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar Den Haag. De ANWB verwacht door de acties al vroeg een extreem drukke ochtendspits. "Niet alleen op snelwegen, maar vooral op het onderliggend wegennet zal het verkeer flink worden gehinderd door aanwezigheid van tractoren en ander langzaam rijdend verkeer", liet de ANWB dinsdagavond al weten. Rond 07:15 uur lijkt de drukte op de wegen in de regio nog mee te vallen.



Bouw in Verzet

De oproep aan bouwers en boeren om in actie te komen, is afkomstig van de stichting Bouw in Verzet. De stichting zet zich in voor betere werkomstandigheden rondom de stikstof- en pfasproblematiek. Door die problemen ligt de bouw momenteel voor een groot deel stil. Ook de boeren zeggen dat ondernemen hen onmogelijk wordt gemaakt door een strenger stikstofbeleid. "Er zit gewoon geen schot in de zaak", zegt Jacco van den Berg van Bouw in Verzet.

"De normen die nu gehanteerd worden voor pfas, zijn veel te laag en niet hanteerbaar voor ons", zegt een van de actievoerders. Daardoor liggen bouwprojecten stil. "Er is zometeen geen werk meer, dus daar gaan we actie voor voeren."

Den Haag

De organisatie verwachtte in Berkel en Rodenrijs meer dan tweehonderd actievoerders. Iets voor 07:00 uur zijn er slechts tientallen mensen, laat verslaggever Dennis Kranenburg weten. Zij zijn niet met (land)bouwvoertuigen gekomen. Rond 07:20 uur is de stoet vertrokken richting Den Haag.

De langzaamaanactie naar Den Haag gaat niet over de A13, zegt een actievoerder. "We willen andere mensen niet tot last zijn", legt hij uit. De demonstranten gaan via de provinciale wegen richting Den Haag. "Natuurlijk ontkom je er dan ook niet aan."

In Den Haag wil de stichting vervolgens laten zien dat ze nog altijd bereid zijn om actie te voeren. "We gaan langs de ministeries ook, om te laten zien dat we er nog steeds zijn", zegt Van den Berg. "We blijven actie voeren tot er geluisterd wordt en we een stap verder komen."

Hij is pas tevreden als er een "werkbare oplossing" komt. "Niet dat ze de pfas-norm omlaag doen, dan weer ietsjes omhoog en het vervolgens daarbij laten. Dat werkt gewoon niet."

Volgens van den Berg heerst er ook een hoop onduidelijkheid onder de mensen. "Gemeenten weten nu niet wat voor vergunningen ze af moeten geven."



Distributiecentra

De boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) wilde in eerste instantie deze ochtend actievoeren bij 45 distributiecentra van supermarkten in Nederland, waaronder in Hendrik-Ido-Ambacht en Bleiswijk. De rechter besloot eerder dat actievoeren is toegestaan, maar dat de bedrijven niet geblokkeerd mogen worden. Stichting Bouw in Verzet riep de boeren vervolgens op om zich bij hen aan te sluiten.



Naast Berkel en Rodenrijs en Alkmaar verzamelen actievoerders zich ook in Assen, Apeldoorn, Born, Helmond en Tilburg voor langzaamaanacties. Deze mensen komen niet naar Den Haag, maar voeren actie in de eigen regio. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft ook een e-mail gekregen van de stichting over “mogelijk diverse acties/demonstraties.” Wat dit precies inhoudt, is nog niet duidelijk.