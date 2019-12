Files door actievoerende boeren en bouwers

De boeren en bouwers voeren langzaamaanacties uit. Ze willen op deze manier actie voeren tegen het stikstof- en pfasbeleid van het kabinet.

De Stichting Bouw in Verzet riep bouwers en boeren op om zich woensdagochtend op zeven plekken in Nederland te verzamelen. Vanuit de verzamelpunten in Berkel en Rodenrijs en Alkmaar wordt vervolgens koers gezet richting Den Haag. Ook in Assen, Apeldoorn, Born, Helmond en Tilburg hebben actievoerders zich verzameld voor acties.



Op de A27 tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem is de vertraging rond 08:25 uur ongeveer twintig minuten. Op de A15 tussen Arkel en Papendrecht moeten weggebruikers rekening houden met een vertraging van bijna anderhalf uur.



De ANWB waarschuwde dinsdagavond al voor een drukke ochtendspits. "Niet alleen op snelwegen, maar vooral op het onderliggend wegennet zal het verkeer flink worden gehinderd door aanwezigheid van tractoren en ander langzaam rijdend verkeer", liet de ANWB weten.

Rond 07:45 uur staat op de Nederlandse wegen 170 kilometer file. "Dit is druk voor een woensdag, maar niet extreem", zegt Rijkswaterstaat.