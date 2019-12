Actievoerende boeren onderweg naar Shell Pernis: 'Ze moeten niet aan m'n vreten zitten'

"We verwachten zo'n 180 actievoerende boeren met landbouwvoertuigen op de Baanhoekweg", zei de burgemeester eerder op de ochtend. Vanuit daar zijn de actievoerders op doortocht. Ze zijn rond 10 uur vertrokken naar de raffinaderij van Shell in Pernis. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid rijden de boeren onder meer via de N3 en A16.



De Stichting Bouw in Verzet heeft bouwers en boeren opgeroepen in actie te komen tegen het stikstof- en pfasbeleid van het kabinet. Vanuit zeven plekken in Nederland, waaronder Berkel en Rodenrijs, zijn sinds woensdagochtend 07:00 uur langzaamaanacties op touw gezet.



Door de boeren die onderweg zijn naar de Europoort, moeten weggebruikers rond 12:30 uur rekening houden met langzaam rijdend tot stilstaand verkeer op de A15 richting knooppunt Benelux.



Onaangename verrassing

Leen van Popering van Brasserie De Rotterdammer ligt op de route van de boeren naar Shell Pernis. Hij werd woensdagochtend onaangenaam verrast door de actie. "Ik kreeg een belletje van een aantal gasten, die hun reservering voor de lunch wilden afzeggen vanwege de acties", legt hij uit. Hij vreest dat zijn zaak woensdag lijdt onder de protesten.

Volgens de ondernemer hebben de actievoerders de verkeerde plek gekozen. "Zo'n actie voeren, midden in het werkende hart van Rotterdam... Dat kan niet. We doen hier ons best. Dit is het echte werk hier, dus hier moeten ze vanaf blijven."

Hij is pissig. "Natuurlijk, ik ben een ondernemer. Ze moeten niet aan m'n vreten zitten."