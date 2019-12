'Aboutaleb handelde juist met noodbevelen tijdens bezoek Turkse minister'

Er was veel politie aanwezig op de bewuste dag in maart Foto: MediaTV

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb mocht twee noodbevelen geven rond het bezoek van de Turkse minister op maart 2017. Dat is het oordeel van de Raad van State in een zaak die enkele Turkse Nederlanders hadden aangespannen.

De Turkse minister voor Familiezaken wilde een bezoek brengen aan het Turkse consulaat in het centrum van Rotterdam, maar werd in de directe omgeving tegengehouden. Aboutaleb vaardigde twee noodbevelen uit, omdat hij rekening hield met een oncontroleerbare massa op een plek waar daar geen ruimte voor was. De bevelen bestonden uit een tijdelijk gebiedsverbod en dat iedereen die deelnam aan wanordelijkheden moest vertrekken.



Volgens de Raad van State is het begrijpelijk dat de burgemeester vreesde voor ernstige wanordelijkheden. Het tijdelijke gebiedsverbod rond de consulaat was dan ook gerechtvaardigd. Ook mocht hij mensen bevelen te vertrekken uit het centrum van de stad.