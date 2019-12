'Verdwaalde' actievoerder op het Malieveld: 'zonde van mijn tijd'

Zo rijd je in colonne vanuit Berkel en Rodenrijs richting Den Haag, en zo sta je in je eentje op het Malieveld. Het overkwam Marko van der Beek woensdag, nadat de groep met protesterende bouwers en boeren vanuit Berkel uit elkaar viel.

De Stichting Bouw in Verzet riep bouwers en boeren op om woensdagochtend actie te voeren tegen het stikstof- en pfasbeleid van het kabinet. Op zeven plekken in Nederland hebben actievoerders zich woensdagochtend verzameld, om vervolgens langzaamaanacties uit te voeren op de snel- en binnenwegen.

Berkel en Rodenrijs was een van de verzamelpunten woensdagochtend. Vanuit de Hertzstraat zou langzaam naar Den Haag worden gereden. Eindpunt zou het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn, om daar van zich te laten horen. Ook Van der Beek sloot daarbij aan.



"Maar het is anders gelopen", constateert hij woensdag vanaf een nagenoeg leeg Malieveld in Den Haag. "Onderweg is de groep uit elkaar versplinterd."

Via de WhatsApp-groep waarin de actievoerders met elkaar communiceren, kreeg Van der Beek door dat de organisatie door zou gaan naar het Oosten. "Omdat ze daar harder nodig waren", verklaart hij. "We konden meerijden of anders doorrijden naar het Malieveld. Ik wilde meerijden en vroeg hen om te stoppen, maar dat is niet gedaan. Dus ik raakte ze kwijt." Daardoor staat hij nu nagenoeg alleen op het Malieveld.

Van der Beek noemt het voorval op z'n minst 'apart'. "En dan zeg ik het nog netjes. Ik vind het nu zonde van mijn tijd. Ik heb nog geen contact gehad met de organisatie, maar ik vind dit een gemiste kans."