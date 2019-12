Atzo Nicolaï nieuwe voorzitter Deltalinqs en RPPC

Oud-minister Atzo Nicolaï staat vanaf volgend jaar aan het hoofd van Deltalinqs. Dat is de brancheorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven. Hij neemt het voorzitterschap over van Steven Lak.

Lak was al sinds 2012 voorzitter. Nicolaï neemt per 1 januari het stokje over en gaat dan in de Rotterdamse haven aan de slag.

De afgelopen acht jaar was hij president van DSM Nederland en voorzitter van het DSM Pensioenfonds. Ook was hij onder andere minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Deltalinqs kijkt uit naar de komst van Nicolaï: "Wij denken dat hij de geschikte persoon is om de uitdagingen van de Rotterdamse haven- en industriebedrijven aan te gaan, zoals de energietransitie, de verdere digitalisering en diverse andere vraagstukken."

Nicolaï heeft zelf veel zin om aan de slag te gaan in de haven. Ook wil hij het grote belang van de Rotterdamse haven 'nationaal en internationaal uitdragen'.