Maasstad Ziekenhuis hervat wetenschappelijk onderzoek

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam start opnieuw met het wetenschappelijk onderzoek met de naam Forest Trial. In april werd het onderzoek gestopt, omdat patiƫnten die volgens de nieuwe methode werden behandeld een grotere kans zouden hebben om te overlijden. Nu is het onderzoek volgens het ziekenhuis weer veilig genoeg om te kunnen uitvoeren.

Bij het onderzoek wordt het effect van ballonnen en stents met daarop een medicijn (paclitaxel) bij de behandeling van vernauwingen en afsluitingen in de slagader in het bovenbeen met elkaar vergeleken.

Vergelijken van resultaten

Reden om het onderzoek te stoppen was een wetenschappelijk artikel dat in december 2018 werd gepubliceerd in een internationaal medisch tijdschrift. Een onderzoeker concludeerde dat patiënten die behandeld zijn met paclitaxel een grotere kans hebben op overlijden, dan patiënten die het medicijn niet krijgen tijdens hun behandeling. Dan ging het vooral om behandelingen waarbij een soort ballon of stent wordt gebruikt bij de ingreep.

Afgelopen maanden heeft een onafhankelijke commissie gekeken of dit inderdaad zo was. Uit analyses blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een verband tussen het gebruik van paclitaxel en een verhoogd sterfterisico.