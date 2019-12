WIN kaarten voor Excelsior-Cambuur

Excelsior speelt zondagmiddag de topper tegen koploper SC Cambuur, in speelronde twintig van de Keuken Kampioen Divisie. De Kralingers hopen met een goed gevoel de winterstop in te gaan, en jij kunt er gratis bij zijn in het Van Donge & De Roo Stadion. Rijnmond geeft namelijk 5x2 kaarten weg.

Wat moet je daarvoor doen? Mail naar sport@rijnmond.nl en vertel met wie jij zondag graag naar Excelsior-Cambuur gaat, en waarom. Uit alle inzendingen kiest Rijnmond de vijf winnaars. Niet in de prijzen gevallen? Dan is Excelsior-Cambuur natuurlijk nog altijd live te volgen bij Radio Rijnmond.

Dinsdagavond werd Excelsior na een 0-2 thuisnederlaag tegen FC Eindhoven uitgeschakeld in de beker. In de Keuken Kampioen Divisie staan de Kralingers slechts twee punten achter de tweede promotieplek, die op dit moment in handen is van De Graafschap. Het verschil tussen koploper Cambuur en Excelsior is acht punten.