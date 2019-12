WIN kaarten voor Sparta-AZ

Rijnmond geeft namelijk 5x2 kaarten weg voor Sparta-AZ. Hoe kun je winnen? Like onze Facebookpagina en plaats een reactie onder de post over de winactie. Tag daarbij de persoon met wie jij graag zaterdagavond op Het Kasteel zit. Je maakt alleen kans via Facebook.

Het thuisduel met AZ is voor Sparta van groot belang. Door de mindere resultaten van de laatste weken ziet de ploeg van trainer Henk Fraser de onderste ploegen in de eredivisie steeds dichter naderen.