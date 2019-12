Goudroof: zeldzaam, maar bijna altijd spectaculair

De politie is nog altijd druk bezig met het onderzoek naar een mogelijke goudroof uit een voormalig bankgebouw in Rotterdam, waarbij voor ‘tientallen miljoenen’ aan goud zou zijn gestolen. Als dat bedrag klopt, dan is het vrijwel zeker de grootste goudroof in de Nederlandse geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar moet wel bij gezegd worden, dat het lijstje met dit soort diefstallen bijzonder kort is.

Het onderzoek naar goudroven in Nederland is geen gemakkelijke klus. Het komt zelfs zo weinig voor dat er nooit onderzoek naar is gedaan, zegt de Erasmus Universiteit. Ook de Politieacademie en het wetenschappelijk bureau van de politie (Politie en Wetenschap) zeggen geen kennis te hebben over het onderwerp.

In de Tweede Wereldoorlog werd er door meerdere landen op grote schaal goud gestolen. Sindsdien gebeurt het eigenlijk nauwelijks.



Transport

Als het al gebeurt, dan gaat het meestal om goud dat wordt vervoerd. Meerdere keren wordt tijdens een goudtransport van KLM toegeslagen.

Zo wordt uit een KLM-toestel in 1961 een kistje met twee goudstaven gestolen. De waarde lag rond de negentigduizend gulden. Bij vertrek uit Johannesburg (Zuid-Afrika) zaten er 98 kistjes in het toestel. Bij aankomst op Schiphol waren het er nog maar 97.

De meest opmerkelijke goudkraak tijdens een transport was bij een KLM-kantoor in Londen in 1954. "De diefstal vergde slechts twintig seconden. De auto van de dieven reed achteruit tegen een stilstaande auto van de KLM, waarin zich het goud bevond en de houten kisten met de schat werden eenvoudig van de ene wagen in de andere geschoven.” (Trouw, 22-09-1954)

Vier goudstaven werden meegenomen. Het goud werd omgesmolten tot bladgoud en gouddraad. Daardoor was het niet te identificeren. Het goud had een waarde van 46 duizend pond.

Vrachtwagen

Een van de meest recente goudroven was in de jaren ’80. In een simpele vrachtwagen, zonder bewaking, werd in april 1983 voor 1,6 miljoen euro aan goudstaven gestolen.

De vrachtwagen stond in een loods in Wijchen (bij Nijmegen). De lading was afkomstig uit Frankfurt en moest naar Amsterdam.

Het transport was zeer bijzonder, want de kostbare metalen werden vervoerd in een vrachtwagen met alleen zeildoek eroverheen. De dieven hoeven alleen het dekzeil kapot te snijden en ze konden er vervolgens vandoor met het goud. Een vat met zilver lieten de dieven staan.

De dieven moesten hebben geweten waar het goud precies in de vrachtwagen stond, want het gat in het dekzeil zat precies op de plek waar het goud was neergezet.

Ondanks een beloning van honderdduizend gulden voor de gouden tip, is die zaak nooit opgelost.

Baggeren naar goud

Een opmerkelijk geval van ‘goudroof’ vond plaats net na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de meidagen van 1940 werd goud vanuit Rotterdam naar Engeland gebracht. Maar het schip dat de kostbare lading moest vervoeren, klapte op een mijn, die daar door Duitsers in het water was gedropt.

Tijdens de oorlog baggerden de Duitsers tussen Vlaardingen en Maassluis 816 goudbaren op. Na de oorlog volgden er nog eens 114.

Er werd ook illegaal gezocht naar het vermiste goud. Dat werd door de Staat gezien als diefstal, omdat het om Nederlands eigendom ging. In 1949 zijn meerdere mensen veroordeeld, omdat ze het goud naar België hadden gesmokkeld.

Uit een kluis

Zijn er dan nog gevallen in ons land die lijken op het Rotterdamse verhaal, waarbij geld uit een kluis zou zijn gehaald? Ja, ééntje.

In 1977 werden bij een bedrijf in Breskens (Zeeland) meerdere goudstaven gestolen uit een kluis. Die kluis zat verstopt achter een schilderij en was afgesloten met een simpel slot.

Het goud, met een waarde van enkele tonnen, diende als reserve-kapitaal van het bedrijf op Curaçao. Niet veel mensen zouden hebben afgeweten van de aanwezigheid van het goud.

Voor zover bekend is deze roof nooit opgelost. Het bedrijf ging een paar jaar later failliet.

Internationaal de grootste?

En zou de goudroof in Rotterdam dan internationaal gezien ook de grootste zijn? Zeker niet.

In 1982 stalen medewerkers van een goudmijn in Zuid-Afrika voor zeker 11,5 miljoen dollar (omgerekend 30 miljoen gulden) aan goud. Een jaar later werd in Engeland voor 26 miljoen pond (omgerekend naar huidige maatstaven: 101 miljoen euro) aan goud, diamanten en contanten gestolen uit een loods bij Londen. Daar zat drieduizend kilo goud bij.

Deze Brink-Mat-robbery staat nog altijd bekend als de grootste diefstal uit de geschiedenis. De Britse rechter heeft celstraffen tot 25 jaar opgelegd.